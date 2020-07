Xiaomi ha presentato il nuovo braccialetto bestseller e tre monopattini (Di giovedì 16 luglio 2020) (Foto: Xiaomi)Tante new entry per il catalogo italiano di Xiaomi con il marchio cinese che ha ufficializzato numerosi prodotti che spaziano dalla nuova attesa versione del suo braccialetto bestseller, ossia Xiaomi Mi Band 5 a tre nuovi monopattini elettrici, passando per tre smartphone, un monitor per gamer curvo e delle cuffiette wireless. La smart band Il prodotto più atteso era ovviamente Xiaomi Mi Band 5 con diverse novità, tanta qualità e un prezzo che rimane assai abbordabile. Il display oled a colori diventa più grande da 0,9 a 1,2 pollici di diagonale, viene introdotto un caricatore della batterie con aggancio magnetico più confortevole all’uso e il tracking viene affinato perché sia più veloce e preciso. Si ... Leggi su wired

Tanti dispositivi connessi alla piattaforma IoT e un’intera famiglia di campioni entry-level saranno immessi sul mercato da Xiaomi, per offrire a tutti la migliore innovazione a prezzi accessibili ed ...

L'azienda cinese presenta tantissime novità in arrivo nel proprio ecosistema di prodotti: dallo smartphone al monopattino, dalla fitness band alla nuova TV Stick. Ecco tutto quello che c'è da sapere X ...

Tanti dispositivi connessi alla piattaforma IoT e un'intera famiglia di campioni entry-level saranno immessi sul mercato da Xiaomi, per offrire a tutti la migliore innovazione a prezzi accessibili ed ...