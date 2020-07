Whirlpool, domani lo sciopero. I sindacati accusano: Dall’azienda incentivi per le dimissioni (Di giovedì 16 luglio 2020) “domani, venerdì 17 luglio, sarà sciopero in tutti gli stabilimenti Whirlpool e saremo a Napoli sotto la Prefettura in piazza del Plebiscito per ribadire al Governo che per noi esiste solo il piano A perchè scaricare lo stabilimento partenopeo vuol dire indebolire tutto il gruppo”. Lo dichiara Barbara Tibaldi, segretaria nazionale Fiom-Cgil e responsabile elettrodomestico “Mentre l’azienda piange miseria e scarica sui lavoratori i costi, si permette – osserva la sindacalista – di lanciare un costosissimo piano per dare parecchi soldi agli impiegati e ai dirigenti affinché si dimettano. Si parla di oltre 130 mila euro per gli impiegati e molto di più per i dirigenti. L’ennesimo schiaffo ai lavoratori di Napoli sotto il ricatto dei licenziamenti”. ... Leggi su ildenaro

