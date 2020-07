Wall Street in frazionale ribasso (Di giovedì 16 luglio 2020) (Teleborsa) – Prevale la cautela a Wall Street, con il Dow Jones che continua la seduta con un leggero calo dello 0,52%, arrestando la serie di quattro rialzi consecutivi, avviata venerdì scorso; sulla stessa linea, in lieve calo l’S&P-500, che continua la giornata sotto la parità a 3.210 punti. Variazioni negative per il Nasdaq 100 (-0,9%); con analoga direzione, in lieve ribasso l’S&P 100 (-0,59%). Apprezzabile rialzo nell’S&P 500 per il comparto utilities. Nella parte bassa della classifica dell’S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti informatica (-1,35%) e sanitario (-0,71%). Tra i protagonisti del Dow Jones, Walgreens Boots Alliance (+1,60%), Travelers Company (+1,23%), United Health (+1,14%) e Verizon Communication (+1,04%). I più forti ribassi, ... Leggi su quifinanza

Agenzia_Ansa : #Joe Biden avanti di 11 punti su #Donald Trump. Secondo un sondaggio di Wall Street Journal-Nbc, l'ex vice presiden… - MassKnowledge : RT @Barnard2018: Sapere l'inglese è fondamentale xché si può capire la ragione dell'ingiustizia sociale in 10 min, e la risposta è: Gli squ… - KatiaC_1979 : RT @Barnard2018: Sapere l'inglese è fondamentale xché si può capire la ragione dell'ingiustizia sociale in 10 min, e la risposta è: Gli squ… - MilanoFinanza : Piazza Affari sulla parità (+0,4%). Wall Street prosegue debole - xshelbyhere : qualcuno qua ha mao fatto lezione di inglese alla Wall Street English? sto pensando di iscrivermi per il prossimo a… -