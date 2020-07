Vietato l'ingresso in Italia da Serbia, Montenegro e Kosovo (Di giovedì 16 luglio 2020) AGI - Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato una nuova ordinanza che aggiunge Serbia, Montenegro e Kosovo alla lista dei Paesi a rischio. "Chi è stato negli ultimi 14 giorni in questi territori ha il divieto di ingresso e transito in Italia", ha spiegato Speranza. "Nel mondo - ha aggiunto - l'epidemia è nella fase più dura. Serve la massima prudenza per difendere i progressi che abbiamo fatto finora”. Lo annuncia il ministro della Salute, Roberto Speranza. Leggi su agi

Serbia, Montenegro e Kosovo si vanno così ad aggiungere ad Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominican ...

Serbia, Montenegro e Kosovo si vanno così ad aggiungere ad Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominican ...