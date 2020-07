"Vieni via da quell'hotel": il kit benvenuto hot per Elettra Lamborghini fa ingelosire il fidanzato - (Di giovedì 16 luglio 2020) Novella Toloni Ospite di una sfilata la Lamborghini ha condiviso con i suoi fan sui social un video sul piccante kit di benvenuto dell'albergo. Una sorpresa che ha scatenato la gelosia del suo fidanzato Ci risiamo: Elettra Lamborghini, una stanza d'albergo e un oggetto di piacere femminile. La scena sembra ripetersi a distanza di pochi mesi, ma questa volta dal twerking queen non c'entra e il video pubblicato sul web non ha solo fatto divertite i fan, ma ha anche scatenato la gelosia del suo fidanzato. Ospite di una sfilata - insieme a Andrea Iannone, Emis Killa e altri volti noti dello showbiz italiano - Elettra Lamborghini ha condiviso con i suoi follower social il momento dell'arrivo in albergo. Niente di strano, fino a quando la ... Leggi su ilgiornale

Via libera al Bonus Cultura della Regione Piemonte: dai 700 ai 1000 euro agli operatori del settore culturale

La giunta approverà entro pochi giorni la delibera che individua le procedure e i criteri per la concessione del Bonus Cultura previsto dalla legge 13/2020 a sostegno del comparto colpito dall’emergen ...

Un palazzo al posto dell'area verde, residenti sul piede di guerra contro il Comune: "No alla cementificazione"

"No alla cementificazione di via Baltimora". A dirlo sono i residenti della zona che da oltre 10 anni stanno combattendo contro il degrado e la cementificazione di quella che dovrebbe essere una zona ...

