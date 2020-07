VIDEO | SPAL 0-3 Inter: il gol di Sanchez per il tris nerazzurro (Di giovedì 16 luglio 2020) Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo dell'Inter e della Serie A! Leggi su 90min

basukirahmat84 : RT @CoppaVids: Inter 4-0 Spal (Gagliardini) - mrcruizyy : RT @CoppaVids: Inter 4-0 Spal (Gagliardini) - _Epelan : RT @CoppaVids: Inter 4-0 Spal (Gagliardini) - evandwizra : RT @CoppaVids: Inter 4-0 Spal (Gagliardini) - gigitweet_99 : RT @sportface2016: VIDEO #SpalInter | Quarto gol dei nerazzurri, segna #Gagliardini a porta libera su assist di #Young -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO SPAL

Arriva addirittura il poker nerazzurro al Paolo Mazza di Ferrara. Non si ferma la formazione di Conte che domina contro l’ultima forza del campionato e al 73' minuto trova anche il quarto gol dell’inc ...Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo dell'Inter e della Serie A! Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazio ...