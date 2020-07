VIDEO – Reddito Cittadinanza, GdF: “267mila euro a 24 contrabbandieri e parcheggiatori abusivi” (Di giovedì 16 luglio 2020) Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha denunciato e segnalato all’Inps 24 persone di età compresa tra i 25 e i 63 anni che, secondo le indagini, avrebbero percepito indebitamente il ‘Reddito di Cittadinanza’ per complessivi 267.000 euro. Il Comando provinciale partenopeo della Guardia di Finanza comunica i particolari dell’importante operazione: “I finanzieri del I Gruppo, nel corso di un’indagine di polizia economico-finanziaria avviata d’iniziativa, ha scoperto che i 24 ‘furbetti’ non percepivano alcun tipo di Reddito lecito poiché in realtà erano contrabbandieri di sigarette e parcheggiatori abusivi. Infatti, a seguito di reiterati sopralluoghi, le Fiamme Gialle hanno sorpreso i ... Leggi su ladenuncia

