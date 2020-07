Viabilità Roma Regione Lazio del 16-07-2020 ore 07:30 (Di giovedì 16 luglio 2020) VIABILITÀ DEL 16 LUGLIO 2020 ORE 7.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO TRA RomaNINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE PRENESTINA E Roma TERAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI E CODE TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO PERCORRENDO LA VIA PONTINA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASTEL DI DECIMA ED IL GRANDE RACCORDO IN DIREZIONE EUR SI RALLENTA IN VIA PALOMBARESE TRA VIA DI MARCO SIMONE E LA NOMENTANA BIS IN DIREZIONE NOMENTANA MENTRE IN VIA TIBURTINA SI STA IN CODA TRA SETTECAMINI ED IL GRANDE RACCORDO IN DIREZIONE Roma INFINE IN VIA CASILINA PER LAVORI ... Leggi su romadailynews

