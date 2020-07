Via al Napoli Teatro Festival dopo il lockdown. Teatri riaperti senza teatro. Cartellone ricco e croccante. Anche senza gli stranieri se po’ fa… (Di giovedì 16 luglio 2020) Pochissimi stranieri, qualche sparuta nave da crociera ancorata al porto con divieto assoluto di appoggiare l’alluce sulla banchina, un Sud non assediato dalle masse e un Napoli teatro Festival, tredicesima edizione, che riparte alla grande sotto la direzione di Ruggero Cappuccio. Perché la cultura è un bene primario, come il pane. Ripensate le location, ampi spazi e distanziamento sociale (che ci dovrebbe essere sempre, covid o no covid). Le location sono da urlo: la corte del castello del Maschio Angioino, il Cortile delle Carrozze di Palazzo Reale, la Fagianeria del Real Bosco di Capodimonte, l’Orangerie e i Giardini della Reggia di Caserta. Mentre il teatro San Carlo si sposta nella vicina Piazza Plebiscito, un palcoscenico ... Leggi su ilfattoquotidiano

