Verona, Juric furioso con l’arbitro: «Guarda che banda che siete, senza vergogna». (Di giovedì 16 luglio 2020) Ieri il Verona ha perso all’Olimpico contro la Roma. Il tecnico scaligero, Juric, è stato espulso in seguito ad una dura polemica con il direttore di gara Maresca. Due gli episodi dubbi, come racconta Tuttosport. Entrambi a sfavore del Verona. Al 9’ un contrasto tra Empereur e Pellegrini nell’area gialloblù. Maresca indica il dischetto mentre il difensore gli chiede di andare a consultare il Var. «Tocco la palla, vai a Guardare». L’arbitro, però, non lo ascolta. E a quel punto Juric, in panchina, si infuria e urla: «Guarda che banda che siete, senza vergogna». Parole a cui è seguito il cartellino rosso. L’altro episodio è relativo ... Leggi su ilnapolista

napolista : Verona, Juric furioso con l’arbitro: «Guarda che banda che siete, senza vergogna». Il tecnico ha avuto una reazione… - salvione : Verona, Juric: 'Esagerata la mia reazione, ma il rigore non c'era' - CalcioNews24 : Hellas Verona, Juric: «Il rigore non c’era. Mia reazione esagerata» - infoitsport : Juric cambia idea: il prossimo anno andrà via da Verona - Step_Anto_Inter : Altobelli: “Non so cosa sia successo con Gasperini all’Inter ma la sua Atalanta mi ricorda…” Il commento di Spillo… -