Venezia, “sentenze copia-incolla”: il ministro della Giustizia Bonafede invia gli ispettori (Di giovedì 16 luglio 2020) Il polverone sulle ipotizzate sentenze preconfezionate prima delle udienze e addirittura comunicate (per errore) agli avvocati, ha indotto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede a mandare i propri ispettori a Venezia, per verificare che cosa è accaduto in Corte d’appello. Ma anche il Consiglio superiore della magistratura si occuperà della vicenda, dopo che i membri laici Stefano Cavanna (Lega) e Alberto Maria Benedetti (M5S) hanno chiesto al Comitato di presidenza di aprire una pratica per “effettuare un’approfondita istruttoria e accertare l’eventuale sussistenza di fatti e/o condotte rilevanti nell’ambito delle competenze del Consiglio, al fine di adottare le iniziative meglio ritenute”. Dopo la ... Leggi su ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : Venezia, gli avvocati chiedono al ministero ispezioni in corte d’Appello: “Sentenze copia-incolla diffuse prima del… - Linkiesta : La segnalazione arriva da due legali veneziani. In Conte d’appello di Venezia sono state notificate sentenze copia… - Noovyis : (Venezia, “sentenze copia-incolla”: il ministro della Giustizia Bonafede invia gli ispettori) Playhitmusic - - MProfessionisti : Sentenze preconfezionate, Bonafede spedisce gli ispettori a Venezia - Oxanna2003 : Sentenze copia-incolla, Bonafede manda gli ispettori. Gli avvocati: «Metodo, non infortunio, ora provvedimenti» -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia “sentenze Coronavirus: Pd, 'emendamento per Cig ad aziende non iscritte a Fsba' Affaritaliani.it