Venezia, 9 musei su 12 sono ancora chiusi. La protesta dei dipendenti: “Non si può aspettare il ritorno in massa dei turisti per riaprire” (Di giovedì 16 luglio 2020) “Venezia riparte dalla cultura. Aprite i musei”. Con questo striscione esibito prima a Ponte della Paglia e poi davanti a Palazzo Ducale, hanno protestato i dipendenti della Fondazione musei Civici e delle cooperative impiegate nelle diverse attività collegate alle esposizioni. Da quattro mesi sono in cassa integrazione e la maggior parte dei 12 musei comunali continua a restare chiusa nonostante la ripresa delle attività commerciali e alberghiere e l’apertura delle Gallerie dell’Accademia (che sono statali) avvenuta quasi due mesi fa. Uniche eccezioni: Palazzo Ducale (aperto per tre giorni e mezzo alla settimana), i musei del Vetro e del Merletto (solo il week end). La manifestazione è stata ... Leggi su ilfattoquotidiano

