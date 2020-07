Vaticano, ufficiale il vademecum contro la pedofilia (Di giovedì 16 luglio 2020) Giuseppe Aloisi Il Vaticano pubblica un vademecum per il contrasto alla pedofilia. La principale novità riguarda le denunce anonime. "Attenzione alle chat" Novità in Vaticano sul tema del contrasto alla pedofilia: è stato approvato un vademecum che allarga il campo delle segnalazioni. La novità principale sta nel fatto che le denunce anonime non potranno più non essere analizzate. La Santa Sede dovrà considerare anche l'anonimato. Perché i casi di presunti abusi sessuali ai danni dei minori o degli adulti vulnerabili non possono essere bollati come non veri senza ulteriore verifica. Questa sembra la ratio alla base del provvedimento della Congregazione per la Dottrina della Fede, che è presieduta dal cardinale spagnolo ... Leggi su ilgiornale

LuciaTassan : RT @armidago68: @caritas_milano @AndreaMarano11 @CaritasItaliana @paola_saluzzi @annalisacamilli @nelloscavo @BenecomuneNet @manginobrioche… - AndreaMarano11 : RT @armidago68: @caritas_milano @AndreaMarano11 @CaritasItaliana @paola_saluzzi @annalisacamilli @nelloscavo @BenecomuneNet @manginobrioche… - armidago68 : @caritas_milano @AndreaMarano11 @CaritasItaliana @paola_saluzzi @annalisacamilli @nelloscavo @BenecomuneNet… - jacopogiliberto : RT @gbponz: @roberta_fasani @jacopogiliberto Fu un ufficiale tedesco a convincere i Monaci a trasferire la biblioteca. Non credevano che gl… - gbponz : @roberta_fasani @jacopogiliberto Fu un ufficiale tedesco a convincere i Monaci a trasferire la biblioteca. Non cred… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaticano ufficiale Vaticano, ufficiale il vademecum contro la pedofilia il Giornale Pedofilia, Vaticano pubblica un Vademecum per i vescovi: “Sanare ferita dolorosa”

Sui casi di pedofilia interviene il Vaticano: pubblicato un Vademecum di procedure per il trattamento dei casi commessi dai sacerdoti. Uno strumento curato dalla Congregazione Dottrina Fede e volto a ...

Pedofilia, vademecum dal Vaticano: ‘Denunciare ad autorità civili’, e non solo

Dalla Santa Sede un codice comportamentale non normativo per consigliare il giusto iter in caso di abusi o sospetti: anche le denunce anonime andranno valutate La Congregazione per la Dottrina della F ...

Sui casi di pedofilia interviene il Vaticano: pubblicato un Vademecum di procedure per il trattamento dei casi commessi dai sacerdoti. Uno strumento curato dalla Congregazione Dottrina Fede e volto a ...Dalla Santa Sede un codice comportamentale non normativo per consigliare il giusto iter in caso di abusi o sospetti: anche le denunce anonime andranno valutate La Congregazione per la Dottrina della F ...