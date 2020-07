Vaticano, arriva il vademecum su come trattare i casi dei preti pedofili. "Reato anche le proposte via chat" (Di giovedì 16 luglio 2020) arriva il vademecum per i vescovi su come trattare i casi di abusi sessuali su minori commessi da chierici. La notizia di un sospetto atto di pedofilia "può giungere da fonte anonima, ossia da persone non identificate o non identificabili. L'anonimato del denunciante non deve far ritenere falsa in modo automatico tale notizia; tuttavia, per ragioni facilmente comprensibili, è opportuno usare molta cautela nel prendere in considerazione tale tipo di notitia, che non va assolutamente incoraggiato. Allo stesso modo, non è consigliabile scartare aprioristicamente la notizia de delicto che perviene da fonti la cui credibilità può sembrare, ad una prima impressione, dubbia". È quanto si legge, appunto, nel vademecum su ... Leggi su iltempo

E dopo i mea culpa (leggi qui) e il summit in Vaticano (leggi qui) su un tema così scottante, oggi, per la prima volta, dalla Santa Sede arriva un “codice” per indicare la strada da seguire nel caso ...

Città del Vaticano, 16 lug. (askanews) - Se un vescovo decide di non sottoporre a processo un prete accusato di pedofilia perché arriva alla conclusione che la denuncia non sia verosimile deve comunuq ...

E dopo i mea culpa (leggi qui) e il summit in Vaticano (leggi qui) su un tema così scottante, oggi, per la prima volta, dalla Santa Sede arriva un "codice" per indicare la strada da seguire nel caso ...