Valle Caudina, familiari abusano di una bambina di 5 anni: la madre ne era a conoscenza (Di giovedì 16 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCervinara (Av) – In data odierna, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Avellino hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due uomini, un cinquantaquattrenne di Cervinara e un trentenne di San Martino Valle Caudina, che avrebbero più volte abusato sessualmente di una bambina di appena cinque anni. Le contestazioni mosse a loro carico sono quelle di violenza sessuale aggravata ai sensi degli artt. 609 bis e 609 ter c.2 c.p., contemplanti la pena edittale più alta per ipotesi delittuose del genere. L’ordinanza applicativa della massima restrizione personale e stata emessa dal giudice delle indagini preliminari di Avellino, su richiesta dei P.M. della locale Procura della Repubblica, all’esito di ... Leggi su anteprima24

NTR24 : Estorsione in Valle Caudina: revocato divieto di dimora a 48enne - ottopagine : Mauro: 'Bene Carabinieri in Valle Caudina: lo Stato c'è' #Montesarchio - user_tv : La nota del deputato sannita - ottopagine : Estorsioni in Valle Caudina, gli indagati restano in silenzio #Montesarchio -

Ultime Notizie dalla rete : Valle Caudina Estorsioni in Valle Caudina, gli indagati restano in silenzio Ottopagine Abusi sessuali su bimba di 5 anni, arrestati nonno e compagno della zia

I carabinieri di Avellino hanno arrestato due uomini, un 54enne di Cervinara e un 30enne di San Martino Valle Caudina, che avrebbero più volte abusato sessualmente di una bambina di 5 anni. L’ordinanz ...

Arrestati 2 uomini per ripetuti abusi su una bambina di 5 anni

Roma, 16 lug. (askanews) – I carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Avellino hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due uomini, un 54enn ...

I carabinieri di Avellino hanno arrestato due uomini, un 54enne di Cervinara e un 30enne di San Martino Valle Caudina, che avrebbero più volte abusato sessualmente di una bambina di 5 anni. L’ordinanz ...Roma, 16 lug. (askanews) – I carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Avellino hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due uomini, un 54enn ...