Vaccino Coronavirus, gli scienziati: “Infettare i volontari” (Di giovedì 16 luglio 2020) Vaccino Coronavirus, secondo alcuni scienziati tra cui anche dei premi Nobel, per testarlo bisogna infettare dei volontari Vaccino Coronavirus, bisogna infettare dei volontari per accelerare sulla ricerca. È questa la proposta lanciata, anzi, rilanciata, da alcuni scienziati. Sono centoventicinque gli esperti che sostengono questa proposta e tra questi ci sono quindici premi Nobel. L’idea portata avanti è che bisogna infettare chi ha provato il Vaccino sperimentale per testare l’efficacia, abbreviando così i tempi di ricerca contro il morbo che sta affliggendo il mondo da circa dieci mesi. La proposta che farà discutere è stata messa nero su bianco in una lettera aperta indirizzata al capo del National ... Leggi su bloglive

ilpost : Negli Stati Uniti il primo vaccino per il coronavirus entra nell’ultima fase di sperimentazione - Agenzia_Ansa : Il noto immunologo americano #Anthony Fauci, il membro più autorevole della task force della Casa Bianca contro il… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, tanti i casi di ricaduta: l'immunità sembra duri poco | Forti dubbi sull'efficacia di un futuro vaccin… - fracchio_ : RT @PatriziaRametta: Bill Gates Prevede 700.000 Vittime Dalla Vaccinazione per Coronavirus: 'Un danno accettabile' Cosa sono le vittime… - erpedrini : RT @PatriziaRametta: Bill Gates Prevede 700.000 Vittime Dalla Vaccinazione per Coronavirus: 'Un danno accettabile' Cosa sono le vittime… -