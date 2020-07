Vacanza gratis a Ibiza: ecco come funziona e a chi spetta il soggiorno gratuito nell’isola (Di giovedì 16 luglio 2020) Una Vacanza gratis a Ibiza nel 2021. E’ questa l’iniziativa davvero interessante pensata dall’isola spagnola come ringraziamento per gli operatori sanitari provenienti da tutta Europa, nel progetto che vede la partecipazione di una sessantina di strutture nella meta turistica delle Baleari. L’iniziativa è stata ideata dall’organizzazione comunitaria Together for Healthcare Heroes insieme al consiglio del turismo di Ibiza. Un’idea davvero apprezzabile pensata per ringraziare gli operatori sanitari del lavoro e gli sforzi compiuti durante l’emergenza coronavirus. Ibiza, soggiorno gratis per operatori sanitari: come aderire all’offerta, come funziona, ... Leggi su italiasera

Per molte persone, le vacanze estive non sono ancora iniziate. E anzi, c’è chi aspetta l’ultimo minuto per decidere la meta del prossimo viaggio e approfittare di qualche offerta low cost. Ebbene, il ...

Situata nel Gargano, Vieste è una vera e propria perla immersa nel cuore di questo parco pugliese, ogni anno presa d’assalto da moltissimi turisti. Proprio per abbinare relax, vacanze e solidarietà, l ...

