Usa, Trump e la figlia Ivanka “sponsor” di una marca di fagioli: la trovata per il consenso tra i latinos (Di giovedì 16 luglio 2020) Lui nello Studio Ovale in posa davanti a un barattolo di latte di cocco, dado, biscotti e fagioli, tutti del marchio Goya, icona alimentare della comunità ispanica. Lei in piedi, sorridente e con in mano una latta di fagioli, ovviamente della stessa marca con lo slogan in inglese e in spagnolo ‘Se è Goya, deve essere buono’ . Sono Donald Trump e la figlia Ivanka, che nel pieno della pandemia e di una curva discendente dei consensi che spinge il rivale dem Joe Biden avanti di 15 punti, tentano di risalire sui social anche a colpi di “sponsor”. Perché in ballo c’è il consenso dei latinos alle prossime elezioni di novembre. Tutto nasce dall’endorsement dei giorni scorsi di Robert Unanue, ... Leggi su ilfattoquotidiano

Agenzia_Ansa : #Usa2020, Biden avanti nei sondaggi con il 52%, Trump al 37% #ANSA - MediasetTgcom24 : Usa, Trump firma le sanzioni alla Cina per Hong Kong | 'Pechino responsabile della pandemia' #Usa… - Agenzia_Italia : Usa 2020: il vantaggio di Biden su Trump sale a 15 punti - MaxDelPapa : RT @NicolaPorro: La giovane deputata democratica se ne esce con l'ennesima trovata... in salsa anti-Trump ovviamente. Ce la racconta @MaxDe… - qui_finanza : Presidenziali Usa 2020, Biden allunga nei sondaggi: Trump ai titoli di coda? Oppure il Tycoon, al momento, in affan… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa Trump Elezioni Usa, Trump licenzia Brad Parscale, il guru social che lo portò alla vittoria nel 2016 la Repubblica Governo Usa pronto a vietare i viaggi ai membri del Partito comunista cinese

L'amministrazione Trump sta valutando una stretta ai viaggi negli Stati Uniti dei membri del Partito comunista cinese. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti secondo le quali il divieto ai ...

Coronavirus mondo, diretta oggi 16 luglio: Israele verso nuovo lockdown. Record Usa: 67.632 contagi in 24 ore. In Francia obbligo di mascherina

Nuovo record di casi di coronavirus negli Stati Uniti in 24 ore. I nuovi contagi sono stati 67.632. Superata la soglia dei 137.000 morti: secondo la Johns Hopkins University, i decessi sono 137.357 su ...

L'amministrazione Trump sta valutando una stretta ai viaggi negli Stati Uniti dei membri del Partito comunista cinese. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti secondo le quali il divieto ai ...Nuovo record di casi di coronavirus negli Stati Uniti in 24 ore. I nuovi contagi sono stati 67.632. Superata la soglia dei 137.000 morti: secondo la Johns Hopkins University, i decessi sono 137.357 su ...