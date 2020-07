Usa 2020, ultimo sondaggio vede vantaggio di Biden su Trump di 15 punti (Di giovedì 16 luglio 2020) Usa 2020, ultimo sondaggio vede vantaggio di Biden su Trump di 15 punti. Presidente Stati Uniti al 37% contro il 52% dell’avversario L’ultima proiezione della Quinnipiac University vede il presidente Usa Donald Trump indietro di ben 15 punti rispetto al suo sfidante dem Joe Biden, ex vicepresidente degli Stati Uniti. Si tratta di un dato … L'articolo Usa 2020, ultimo sondaggio vede vantaggio di Biden su Trump di 15 punti proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Agenzia_Ansa : #Usa2020, Biden avanti nei sondaggi con il 52%, Trump al 37% #ANSA - SkyTG24 : Lo steet artist #Banksy ha trasformato la metropolitana di Londra nel suo ultimo lavoro. Sulle carrozze sono compar… - vaticannews_it : #15luglio eseguita negli #USA la prima #penadimorte federale da 17 anni. La condanna dei vescovi americani,… - paolatommasi : RT @fscodeleo: Questa sera @RadioRadicale ?? dalle 19.30 ???? 22 deputati in Italia: “Stop fondi alla Guardia costiera libica” ???? I sondaggi… - zazoomblog : La migliore giocatrice del basket USA: “Sono malata ma se non gioco non mi pagano e non posso curarmi” - #migliore… -