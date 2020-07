Uruguay, riparte il calcio: il campionato torna in campo dall’8 agosto (Di giovedì 16 luglio 2020) Il pallone torna a rotolare anche in Uruguay, dove il campionato di calcio riaprirà i battenti sabato 8 agosto. Inizialmente prevista per il 15 agosto, la ripresa è stata anticipata di una settimana come annunciato dal ministro dello sport, Sebastian Bauza. In Uruguay la sospensione arriverà quindi a sfiorare i cinque mesi, dal momento che lo stop ha avuto inizio lo scorso 13 marzo. Governo e Federcalcio hanno quindi accolto la richiesta di società e giocatori, che potranno giocare ovviamente a porte chiuse e rispettando il protocollo sanitario stabilito dalla Federazione. Tra le misure ideate anche l’obbligo per giocatori e componenti dello staff di scaricare un’applicazione che informa in caso di avvenuto ... Leggi su sportface

