Urs Althaus, per tutti Aristoteles: “Volevo essere Pelè, ma nel film per tirare una punizione mi feci dare consigli da Ancelotti” (Di giovedì 16 luglio 2020) Urs Althaus ha 28 anni, è stato un modello a New York e da qualche tempo sta provando a fare l’attore. Non ha ancora recitato da protagonista in un film di successo. È il 1984 quando si presenta nello studio di Sergio Martino, regista di lungo corso.“Cerco un attore che sappia anche giocare a pallone”, dice Martino ad Althaus. “Signore, allora l’ha trovato”. “Gli attori dicono sempre così”. Urs intanto vede un pallone appoggiato sulla mensola, lo prende e inizia a palleggiare. Il ruolo di Aristoteles, per il film che diventerà un cult “L’allenatore nel pallone” con Lino Banfi nella parte di Oronzo Canà, è suo. Il 7 agosto Bibliotheka Edizioni, che in autunno ha in uscita anche un libro ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Urs Althaus Urs Althaus, oltre Aristoteles: "Beckenbauer mi voleva ai Cosmos" GianlucaDiMarzio.com Urs Althaus, per tutti Aristoteles: “Volevo essere Pelè, ma nel film per tirare una punizione mi feci dare consigli da Ancelotti”

Urs Althaus ha 28 anni, è stato un modello a New York e da qualche tempo sta provando a fare l’attore. Non ha ancora recitato da protagonista in un film di successo. È il 1984 quando si presenta nello ...

Urs Althaus ha 28 anni, è stato un modello a New York e da qualche tempo sta provando a fare l’attore. Non ha ancora recitato da protagonista in un film di successo. È il 1984 quando si presenta nello ...