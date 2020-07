'Up To You Anthology' cerca alleati su Kickstarter: gli artigiani al servizio della creatività (Di giovedì 16 luglio 2020) ' UP TO Anthology ' cerca alleati su Kickstarter , sito web creato per fornire finanziamento collettivo per progetti creative, per sostenere il lancio del suo progetto. Un'idea innovativa da parte ... Leggi su leggo

Ultime Notizie dalla rete : You Anthology Up To You Anthology cerca alleati su Kickstarter: gli artigiani al servizio della creatività Leggo.it Beatles, Ringo Starr: “Il mio unico assolo, in ‘The End’”

L’ottantenne – Ringo ha fatto gli anni lo scorso 7 luglio: potete riguardare qui il Ringo's Big Birthday Show - batterista dei Beatles non ha molti assolo all’attivo all’interno del repertorio dei Fab ...

Arriva l’edizione deluxe di Flaming Pie di Paul McCartney

Paul McCartney è fiero di annunciare la tredicesima uscita della sua serie di ristampe (già premiata con due Grammy ® Awards) Archive Collection: il 31 luglio, l’acclamato ed amatissimo suo decimo alb ...

L’ottantenne – Ringo ha fatto gli anni lo scorso 7 luglio: potete riguardare qui il Ringo's Big Birthday Show - batterista dei Beatles non ha molti assolo all’attivo all’interno del repertorio dei Fab ...Paul McCartney è fiero di annunciare la tredicesima uscita della sua serie di ristampe (già premiata con due Grammy ® Awards) Archive Collection: il 31 luglio, l’acclamato ed amatissimo suo decimo alb ...