Uomini e donne, ‘Megghi vuoi sposarmi?’, ma al posto del diamante c’è una sorpresa (Di giovedì 16 luglio 2020) Un volpino pomerania e un’unica domanda “vuoi sposarmi?” così Alessandro Piscopo ha chiesto l’ex corteggiatrice di Uomini e donne Megghi Galo in sposa. La risposta non poteva essere che “sì”. Megghi Galo ha 24 anni è di origine albanese e ha raggiunto la popolarità partecipando a Uomini e donne nella stagione 2015 – 2016 come corteggiatrice di Lucas Peracchi. Il 18 luglio festeggerà un anno insieme a Alessandro Piscopo con cui si è appena fidanzata ufficialmente. La giovane si è molto emozionata alla vista del ragazzo con in mano la cagnolina che hanno chiamato Guapa e in lacrime ha raccontato: “Ho vissuto un’emozione unica. È stato bellissimo, inaspettato. Ale, oltre ad avermi trovato la mia ... Leggi su tvzap.kataweb

