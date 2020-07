Universo, gli astronomi hanno scoperto un gigantesco muro di galassie: non era mai stato osservato prima d’ora (Di giovedì 16 luglio 2020) “muro del Polo Sud”: così è stato denominato un massiccio muro di galassie che l’uomo non aveva mai osservato prima d’ora. Si tratta di una struttura cosmica che si trova oltre la Via Lattea Gli astronomi hanno scoperto uno stupefacente ammasso di miliardi di corpi celesti che si estende per 1400 milioni di anni luce, … L'articolo Universo, gli astronomi hanno scoperto un gigantesco muro di galassie: non era mai stato osservato prima d’ora NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

rli_claudia : @MaxWhitesand Infatti non abbiamo gli strumenti ,di comprendere quello che va oltre o che non riusciamo nemmeno a… - Paola701FR : RT @Poesie_Erranti: @CiccioCampagna @Poesiaitalia @EdGliScrittori Segrete moltitudini Minuto, immobile è appeso il tempo al filo di Cron… - analphabeta : RT @Poesie_Erranti: @CiccioCampagna @Poesiaitalia @EdGliScrittori Segrete moltitudini Minuto, immobile è appeso il tempo al filo di Cron… - liamisourbatman : ringraziamo tutti gli dei dell’universo GRAZIEEEE - MariaStansu : RT @MyNameI55857906: Quando l'universo vuole salvare un essere umano, gli manda l'amore. ?? (Lao Tzu ) https:/… -

Ultime Notizie dalla rete : Universo gli Universo, gli astronomi hanno scoperto un gigantesco muro di galassie: non era mai stato osservato prima d’ora NewNotizie Boris: da Gli occhi del cuore a Machiavelli, la metaTV e le citazioni della serie

Dalla strage di Villa Orchidea al tentato omicidio del Conte, analizziamo gli aspetti metatelevisivi di Boris e i suoi esilaranti riferimenti satirici alla storia della TV. Gli occhi del cuore non è s ...

Dicembre e Natale al Planetario

Il 2019, ormai in chiusura, si è confermato un anno di importanti novità per il Planetario di Padova. Oltre agli appuntamenti standard si segnalano nuove proiezioni, un totale rinnovo delle macchine e ...

Dalla strage di Villa Orchidea al tentato omicidio del Conte, analizziamo gli aspetti metatelevisivi di Boris e i suoi esilaranti riferimenti satirici alla storia della TV. Gli occhi del cuore non è s ...Il 2019, ormai in chiusura, si è confermato un anno di importanti novità per il Planetario di Padova. Oltre agli appuntamenti standard si segnalano nuove proiezioni, un totale rinnovo delle macchine e ...