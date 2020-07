UNA VITA, anticipazioni puntata di venerdì 17 e sabato 18 luglio 2020 (Di giovedì 16 luglio 2020) anticipazioni puntata 1006 di Una VITA di venerdì 17 e sabato 18 luglio 2020:Leggi anche: BEAUTIFUL, anticipazioni 17 luglio: morte di Emma, Xander sospetta di ThomasGenoveva fa cacciare Ursula dopo averla trovata in casa sua. Ursula ammette le sue menzogne: non ha ancora trovato alcun nuovo lavoro. Susana inizia a pensare che Ramon e Carmen abbiano una storia, ma la diretta interessata nega tutto. Genoveva presenta ai vicini Alfredo, il suo nuovo marito! Una VITA: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Potete leggere l'articolo UNA VITA, anticipazioni puntata di venerdì 17 e sabato 18 luglio ... Leggi su tvsoap

