Una coreografia proprio davanti a Santa Sofia, ecco come Erdogan celebra il proprio potere (e allontana i fantasmi del golpe) (Di giovedì 16 luglio 2020) Nel quarto anniversario del fallito colpo di Stato del 15 luglio 2016 in Turchia contro il regime di Erdogan, il governo turco ha organizzato uno spettacolo con cento figuranti di fronte a Santa Sofia appena riconvertita in moschea. Il giorno del colpo di Stato oltre 300 persone furono uccise e più di 2000 ferite ed Erdogan colse la palla al balzo per dare un nuovo giro di vite contro gli oppositori e i dissidenti. Da allora, secondo alcune stime, 40mila persone sono state arrestate. Insegnanti, artisti, politici, militari spesso condannati con processi sommari e per reati di opinione. Video in copertina: Carlotta Megali Leggi anche: L’ambasciatore turco a Roma: «Santa Sofia rimarrà aperta ai visitatori». Coperti i mosaici durante la preghiera ... Leggi su open.online

Campania by night prosegue al Castello di Baia (nella foto) sabato 18 luglio con il Balletto del Teatro di San Carlo, “Le Quattro Stagioni”, musica di Antonio Vivaldi, una coreografia dell’étoile ...

