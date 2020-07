Un Posto al Sole Anticipazioni 16 luglio 2020: Mariano tenta la fuga (Di giovedì 16 luglio 2020) Le Anticipazioni di Un Posto al Sole della puntata del 16 luglio 2020 in onda alle 20.45 su Rai 3 vedono Mariano Tregara non arrendersi nemmeno davanti alla trappola organizzata da Nicotera e provare a fuggire. Ci saranno attimi di vera tensione, soprattutto per Eugenio e Susanna, che si esporranno in prima persona. La situazione si ripercuoterà anche a casa Nicotera, dove Viola sarà assalita dai dubbi sulla sua relazione. Nella puntata di domani della soap opera partenopea Un Posto al Sole inoltre, finalmente Guido e Mariella comunicheranno i nomi dei testimoni. Qualcuno resterà molto male. Inoltre, Serena e Leonardo torneranno dalla loro fuga romantica e la Cirillo ... Leggi su kontrokultura

dantonio_luca : RT @emmygrams2: Cerchiamo tutti un posto al Sole, spesso, però, associamo quel posto ad un'altra persona, mai a noi stessi. - NellettaAugustu : RT @emmygrams2: Cerchiamo tutti un posto al Sole, spesso, però, associamo quel posto ad un'altra persona, mai a noi stessi. - SlKim : Colazione che vorrei stamattina: pancake con marmellata di papaya dalla signora portoghese che fa tutto in casa nel… - UnTemaAlGiorno : RT @sorridicncausa: Ho scelto di portarti con me in un posto dove il sole quando va a dormire lascia riflessi dorati sul mare, ho scelto d… - intornoAlTempo : RT @sorridicncausa: Ho scelto di portarti con me in un posto dove il sole quando va a dormire lascia riflessi dorati sul mare, ho scelto d… -

Ultime Notizie dalla rete : Posto Sole Un posto al sole, arrivano in tv i nuovi episodi girati post-lockdown, tra distanziamento e baci (e abbracci)... Corriere della Sera Leonardo e Spalletti nel mirino: Conte attacca quota 70

Quota 70 è un po’ troppo bassa per la pensione e non è neppure l’ascensore per il Paradiso, sia chiaro. Però è un traguardo alla fine di un percorso tortuoso. Talmente tortuoso che per l’Inter negli u ...

CINA e non solo: la nuova classifica delle economie globali

Un percorso che era già segnato e che questa slide creata con dati di FMI e Banca Mondiale certifica inequivocabilmente. Innanzitutto è chiarissimo che in un futuro nemmeno troppo remoto, l’economia p ...

Quota 70 è un po’ troppo bassa per la pensione e non è neppure l’ascensore per il Paradiso, sia chiaro. Però è un traguardo alla fine di un percorso tortuoso. Talmente tortuoso che per l’Inter negli u ...Un percorso che era già segnato e che questa slide creata con dati di FMI e Banca Mondiale certifica inequivocabilmente. Innanzitutto è chiarissimo che in un futuro nemmeno troppo remoto, l’economia p ...