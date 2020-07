Un divano a Tunisi (2020): Trailer Italiano del Film con Golshifteh Farahani, – HD (Di giovedì 16 luglio 2020) Un divano a Tunisi (2020): Trailer Italiano del Film con Golshifteh Farahani, – HD Per i nuovi Trailer italiani in HD di tutti i Film prossimamente al cinema, iscriviti al canale Youtube di ComingSoon.it: http://goo.gl/8tXZVx Diretto da: Manele Labidi Cast: Golshifteh Farahani, Majd Mastoura, Hichem Yacoubi, Moncef Ajengui, Ramla Ayari, Amen Arbi e Feryel Chammari #UndivanoATunisi in anteprima nelle arene dal 19 Luglio 2020. In Tunisia c’è stata la Primavera araba, ma forse aprire uno studio da psicanalista per una donna è ancora troppo presto… Selma (Golshifteh ... Leggi su udine20

RBcasting : 'Un divano a Tunisi' (Un divan à Tunis) dal 19 luglio in anteprima nelle arene. Una commedia diretta dalla regista… - fisco24_info : Torna Muccino, aspettando Onward: In sala a anche Famosa e Un divano a Tunisi - Think_movies : “Un Divano a Tunisi”: il Teaser Trailer e Poster ufficiali del film in anteprima nelle arene dal 19 luglio… - tuttocartoni : Un Divano a Tunisi - Teaser Trailer e Poster ufficiali - Dal 19 Luglio in anteprima nelle arene - Voto10 : Un Divano a Tunisi: rilasciato il teaser trailer italiano -