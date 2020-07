Un buon Bologna ferma il Napoli: a Manolas risponde il solito Barrow (Di giovedì 16 luglio 2020) Bologna-Napoli 1-1 33.esima giornata Serie A Tim 2019/2020 Finisce 1-1 la sfida del Dall’Ara tra Bologna e Napoli. Gli azzurri passano già in vantaggio al 7′ con un’inzuccata di Manolas sugli sviluppi di un corner. Tra primo e secondo tempo annullati due gol ai padroni di casa per offside (Mbaye e Palacio) prima del definitivo pareggio di Barrow (81′). Nel finale i felsinei sfiorano il colpaccio con il palo colpito da Danilo. LA PARTITA Gattuso come preannunciato stravolge il suo Napoli, operando otto cambi rispetto alla partita pareggiata contro il Milan. Attacco inedito con Politano, Milik e Lozano, quest’ultimo per la prima volta titolare sotto la gestione del tecnico calabro. Restano fuori dall’undici di ... Leggi su sport.periodicodaily

