Un anno senza Andrea Camilleri, la storia, la vita e la sua eredità: uscito postumo l’ultimo inedito romanzo di Montalbano (Di venerdì 17 luglio 2020) Era semplicemente un genio, ironico e intelligente. Frutto di quell’italianità che piace, che amiamo noi stessi italiani e che è conosciuta in tutto il mondo per la propria cultura, la propria tradizione, la propria empatia e la propria passione. E Camilleri di passioni ne aveva tante: l’amore, il mare, la letteratura, la vita. Andrea Camilleri è morto esattamente un anno fa, il 17 luglio 2019, a 93 anni. Ma chi era il grande maestro siciliano? Divenuto noto al grande pubblico grazie al suo personaggio più amato, il commissario Salvo Montalbano, Camilleri ha al suo attivo una bibliografia fatta da veri e propri capolavori, e una vita altrettanto longeva e intensa. Andrea era nato a Porto ... Leggi su meteoweb.eu

