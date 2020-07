Un aiuto concreto per mezzo milione di italiani. Grazie al Reddito di emergenza. Così il governo ha risposto al disastro del Covid. Ma ora occorre riformare gli ammortizzatori sociali (Di giovedì 16 luglio 2020) Mai come oggi si può affermare che è stato fatto tanto ma che si può fare ancora di più. Con l’emergenza Covid-19, 209mila nuclei familiari sono risultati percettori di almeno una mensilità del Reddito di emergenza, pari a 518mila persone per un importo medio mensile di 572,48 euro. A questi si aggiungo 1 milione e 221 mila famiglie che hanno potuto beneficiare di Reddito e Pensione di cittadinanza, ossia le altre misure fortemente volute dal Movimento, come spiegano i dati forniti dall’Inps. Risultati eccezionali, mai visti prima d’ora, che però non soddisfano a pieno il ministro del lavoro e della pratiche sociali, Nunzia Catalfo, perché proprio dall’emergenza sono emersi i ... Leggi su lanotiziagiornale

