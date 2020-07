Ultim’ora – Altro che regalo ai Benetton, Atlantia crolla in borsa: -5,2% (Di giovedì 16 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMilano – Prese di beneficio in borsa a Milano su Atlantia dopo la corsa della vigilia: il titolo ha concluso in calo del 5,2% a 13,73 euro. Per la controllante di Autostrade per l’Italia scambi forti ma in frenata: nella seduta sono passate di mano 7,5 milioni di azioni, contro gli oltre 17 milioni della giornata precedente. L'articolo Ultim’ora – Altro che regalo ai Benetton, Atlantia crolla in borsa: -5,2% proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

