Ufficiale: Vicenza, rinnovo annuale con opzione per Giacomelli (Di giovedì 16 luglio 2020) Attraverso un annuncio sui canali Ufficiale del club, il Vicenza ha ufficializzato il rinnovo di Stefano Giacomelli. Il calciatore, in biancorosso dal 2012, ha firmato un contratto annuale con opzione. Stefano Giacomelli ancora in biancorossoAccordo annuale, con opzione di rinnovo Giacomelli veste la maglia biancorossa dalla ss 2012/2013 e ha registrato in queste 8 stagioni 240 presenze in campionato, 35 reti segnate, di cui 16 nelle ultime due stagioni #jackpic.twitter.com/hPwo60fBVF — L.R. Vicenza Virtus (@LRVicenza) July 16, 2020 Foto: twitter Vicenza L'articolo Ufficiale: Vicenza, rinnovo ... Leggi su alfredopedulla

NewsTuttoC : UFFICIALE - LR Vicenza, capitan Giacomelli resta in biancorosso - NotiziarioC : UFFICIALE: Vicenza, ha rinnovato il centrocampista Cinelli - NotiziarioC : UFFICIALE: Meggiorini è del Vicenza. Accordo annuale con opzione - Marcello_Fsc : RT @BombeDiVlad: ???? Colpo importante del #Vicenza??? in vista della prossima stagione in #SerieB?? #LBDV #LeBombeDiVlad -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Vicenza Ufficiale: Vicenza, rinnovo annuale con opzione per Giacomelli alfredopedulla.com L.R. Vicenza, prosegue l’avventura biancorossa di capitan Giacomelli

Continua il percorso di rafforzamento del Vicenza calcio in vista dell’impegnativa stagione in Serie B. Dopo l’anuncio di ieri dell’acquisto di Meggiorini la società di Renzo Rosso oggi in una nota uf ...

UFFICIALE - Vicenza, rinnova Giacomelli

Dopo Pontisso e Cinelli, altro annuncio importante in casa Vicenza. La formazione biancorossa ha annunciato il rinnovo contrattuale di un anno con opzione di rinnovo con Stefano Giacomelli.

Continua il percorso di rafforzamento del Vicenza calcio in vista dell’impegnativa stagione in Serie B. Dopo l’anuncio di ieri dell’acquisto di Meggiorini la società di Renzo Rosso oggi in una nota uf ...Dopo Pontisso e Cinelli, altro annuncio importante in casa Vicenza. La formazione biancorossa ha annunciato il rinnovo contrattuale di un anno con opzione di rinnovo con Stefano Giacomelli.