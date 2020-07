UFFICIALE - Il Barça crolla in casa contro l'Osasuna, Liga al Real Madrid (Di giovedì 16 luglio 2020) Sconfitta netta e roboante per il Barcellona di Quique Setièn che tra le mura amiche perde contro l'Osasuna. Leggi su tuttonapoli

lallosmith : @GrimaldiLines curioso che un vostro ufficiale richiami i passeggeri davanti al bar a indossare la mascherina (sacr… - nestel_vittorio : @Mov5Stelle @luigidimaio 'Salvini deve tacere'... va bene che la politica non é il vostro forte ma dal blog ufficia… - cdsnews : #attualita #cinqueterre #valdivara - Bonassola, il sospiro di sollievo ora è ufficiale. Riapre il bar chius… - marcellomastice : @FaiSempBurdell @monelloevoluto @MatteoSorrenti Ma è irrilevante chi ci ha creduto o no. Qui parliamo della posizio… - BergaminiAldo : @OmegaSlayer @Acidelius Magari dedicherei un pensiero prima al tipo che da Vuf (Virologo Ufficiale) riprende la buf… -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Barça

Bsnews.it

Priverno: minaccia con un coltello due persone e si oppone ai carabinieri intervenuti, deferito all’a.g. In data 16 luglio 2020, in Priverno, i militari dell’arma del luogo deferivano in stato di libe ...Stefano Colantuono, allenatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club partenopeo, nel corso della trasmissione Radio Goal. Ecco quanto dichiarato sulla squ ...