Ucima | Riccardo Cavanna designato presidente per biennio 2022-2024

Roma, 16 lug. (Labitalia) - Riccardo Cavanna, ceo di Cavanna, è stato designato alla vice Presidenza, per il biennio 2020-2022, e come presidente, per il biennio 2022-2024, di Ucima, Unione costruttori italiani macchine automatiche per il confezionamento e l'imballaggio, è l'associazione nazionale di categoria che riunisce, rappresenta e assiste i costruttori italiani di macchine per il confezionamento e l'imballaggio, raggruppando al suo interno oltre 100 aziende, tra le più rappresentative del settore e dislocate su tutto il territorio nazionale. Ha sede a Baggiovara, in provincia di Modena. Cavanna è un'azienda novarese, con sede a Prato Sesia, leader ...

Matteo Gentili è il nuovo Presidente UCIMA

Matteo Gentili è stato ufficialmente eletto Presidente di UCIMA durante l’Assemblea annuale dell’Associazione svoltasi all’Acetaia Leonardi di Magreta (Modena) lunedì 6 luglio. Gentili ha ufficialment ...

