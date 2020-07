Ucciso da mesotelioma a scuola, riconosciuto vittima del dovere Contramianto: innovativa sentenza del tribunale di Taranto (Di giovedì 16 luglio 2020) Di seguito un comunicato diffuso da Contramianto: Operatore scolastico esposto all’amianto a scuola morto di mesotelioma è vittima del dovere questa la decisione del Giudice. La famiglia è stata assistita da Contramianto , che ha sempre creduto che lo Status di vittima del dovere va riconosciuto anche al personale della scuola affetto da patologia asbesto-correlata derivante da una esposizione alle fibre di amianto negli ambienti scolastici. Nel ricorso giuridico vincente promosso dagli eredi con lo Studio legale degli Avvocati Cataldo Fornari e Daniele Maranò è stato accertato che il decesso per mesotelioma pleurico era stato provocato con certezza dall’amianto ... Leggi su noinotizie

