UBI, Moratti: “Impatto forte da cessioni filiali” (Di giovedì 16 luglio 2020) (Teleborsa) – L’OPS di Intesa Sanpaolo su UBI Banca con la conseguente cessione di oltre 500 filiali, come chiesto dall’Antitrust, avrebbe un impatto “forte” e metterebbe a rischio il rapporto con il territorio di cui BPER ha poca dimestichezza. Sono le preoccupazioni espresse dalla presidente di UBI Banca, Letizia Moratti, e il consigliere delegato, Victor Massiah, in occasione di una conferenza stampa. In caso di successo dell’OPS aree come Cuneo, Pavia, Bergamo, Brescia e Varese, dove UBI è particolarmente radicata, diventerebbero zone di presenza dominante di BPER. “Intesa ha negoziato con BPER la cessione di 500 filiali e un accordo che prevede la consegna a BPER di 6 miliardi di impieghi UBI al netto di 1,2 miliardi di impieghi Intesa e 29 miliardi di raccolta al netto di 2,2 miliardi di raccolta ... Leggi su quifinanza

Notiziedi_it : Intesa-UBI, Moratti e Massiah: “A rischio il rapporto con i territori” - nestquotidiano : Intesa-UBI, Moratti e Massiah: “A rischio il rapporto con i territori” - CorriereCitta : Intesa-UBI, Moratti e Massiah: “A rischio il rapporto con i territori” - infoiteconomia : Ops di Intesa-Sanpaolo su UBI: Adriano incontra la Moratti. La CRC si riunisce - GeaPilato : RT @rosabevilacqua1: Sará un nuovo inizio @intesasanpaolo + #Ubi = un successo Letizia Moratti: «L'Ops Intesa-Ubi avrà un effetto dirompen… -