TWRP è disponibile ufficialmente per altri dispositivi ASUS, BQ e Redmi (Di giovedì 16 luglio 2020) TWRP ha aggiunto il supporto per ASUS ZenFone 5Z, BQ Aquaris VS e VS Plus e ripristinato il supporto per Xiaomi Redmi 6 e Redmi 6A. L'articolo TWRP è disponibile ufficialmente per altri dispositivi ASUS, BQ e Redmi proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

