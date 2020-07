Tumore al seno, nuovo studio: la dieta ipocalorica vegetale è un possibile alleato delle cure ormonali (Di giovedì 16 luglio 2020) Tumore al seno: i benefici della dieta vegetale ipocalorica sfoglia la gallery La dieta potrebbe avere un ruolo chiave nel trattamento del Tumore al seno. La notizia arriva da uno studio internazionale coordinato da IFOM Milano e dal Policlinico Universitario San Martino di Genova, con il sostegno di AIRC, appena pubblicato sulla rivista Nature, in cui una dieta ipocalorica a base vegetale è stata ... Leggi su iodonna

