Tumore al seno, la dieta mima-digiuno alleata delle cure farmacologiche (Di giovedì 16 luglio 2020) Una ricerca tutta italiana ha dimostrato come una dieta mima-digiuno a base vegetale sia di supporto nella terapia tradizionale contro il Tumore al seno Uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Nature da parte di un team di scienziati coordinato da IFOM Milano e dal Policlinico Universitario San Martino di Genova, con il sostegno di AIRC, ha messo in luce l’importanza dell’alimentazione nella cura del Tumore al seno. Secondo gli studiosi, infatti, una dieta mima-digiuno vegetale può coadiuvare non solo la cura ormonale somministrata a buona parte dei pazienti affetti da carcinoma mammario anche metastatico, ma impedisce l’ingrandirsi del Tumore al seno e ... Leggi su zon

