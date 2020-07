Tumore al seno: dieta vegetale alleata della terapia ormonale (Di giovedì 16 luglio 2020) Tumore al seno: la dieta semi-digiuno a base vegetale alleata della terapia ormonale secondo uno studio italiano coordinato da IFOM Milano e dal Policlinico Universitario San Martino di Genova La dieta potrebbe avere un ruolo chiave nel trattamento del Tumore al seno. La notizia arriva da uno studio internazionale coordinato da IFOM Milano e dal Policlinico… L'articolo Tumore al seno: dieta vegetale alleata della terapia ormonale Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

La dieta potrebbe avere un ruolo chiave nel trattamento del tumore al seno. La notizia arriva da uno studio internazionale coordinato da IFOM Milano e dal Policlinico Universitario San Martino di Geno ...Tumore al seno, un altro studio dimostra il ruolo chiave della dieta quotidiana. Non solo nella prevenzione, dunque, ma anche durante la malattia come alleata dei farmaci. Come dimostra una ricerca in ...