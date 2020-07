Trump silura Brad Parscale, capo della campagna elettorale (Di giovedì 16 luglio 2020) Donald Trump ha cambiato il responsabile della campagna presidenziale, a pochi mesi delle elezioni del 3 novembre, mentre viene criticato da più parti per i suoi tentennamenti di fronte alla crisi sanitaria e i suoi attacchi al famoso immunologo Anthony Fauci.Indebolito nei sondaggi e travagliato dalla crisi del coronavirus, Donald Trump ha annunciato un rimpasto della squadra responsabile della battaglia per la sua rielezione. L'ex storico, "Brad Parscale, che è stato con me per molto tempo e ha guidato le nostre strategie digitali e statistiche, manterrà questo ruolo e sarà consulente senior della campagna", ha affermato Trump, di fatto silurando il ... Leggi su ilfogliettone

Nella notte di sabato 20 giugno Donald Trump era rientrato stanco e deluso da Tulsa. Le immagini lo avevano ripreso mentre scendeva dall’elicottero: espressione assorta, cravatta rossa slacciata e a p ...

Milano, 16 lug. (askanews) – Donald Trump ha cambiato il responsabile della campagna presidenziale, a pochi mesi delle elezioni del 3 novembre, mentre viene criticato da più parti per i suoi tentennam ...

