Trump mette in atto nuove strategie per vincere le elezioni Usa 2020 (Di giovedì 16 luglio 2020) Biden sale nei sondaggi ma gli americani sono galvanizzati da The Donald che cavalca il Coronavirus in chiave elettorale. A pochi mesi dalle elezioni americane, Donald Trump sostituisce lo storico manager della sua campagna per la rielezione Brad Parscale con Bill Stepien: entrambi pesantemente coinvolti nello storico trionfo presidenziale del 2016, e lo fa dandone … L'articolo Trump mette in atto nuove strategie per vincere le elezioni Usa 2020 proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Ultime Notizie dalla rete : Trump mette Coronavirus, Trump “sfiduciato” da americani attacca Fauci Il Fatto Quotidiano Twitter, hacker violano gli account di Biden, Musk, Buffett e Gates per orchestrare un furto con bitcoin

Metti assieme Twitter, decine di nomi celebri e potenti, Bitcoin, qualche pirata informatico e il grave collasso economico causato dal Covid-19. Ed ecco il cinico cocktail della prima grande truffa fi ...

Elezioni Usa, Trump licenzia Brad Parscale, il guru social che lo portò alla vittoria nel 2016

WASHINGTON - Era il preferito. Il guru social sul quale Donald Trump aveva puntato per la rielezione. Brad Parscale, 44 anni, già direttore dei media digitali per la campagna presidenziale del 2016, n ...

