Trump a caccia del voto ispanico si improvvisa venditore di fagioli neri (Di giovedì 16 luglio 2020) Imbonitore è sempre stato. E ora fa anche il piazzista: nel tentativo di corteggiare il voto ispanico, far dimenticare gli insulti ai latinos e il muro con il Messico e i bambini separati dai genitori,...

Imbonitore è sempre stato. E ora fa anche il piazzista: nel tentativo di corteggiare il voto ispanico (far dimenticare gli insulti ai latinos e il muro con il Messico e i bambini separati dai genitori ...Trump vorrebbe vietare l’ingresso negli Stati Uniti a tutti i membri del Partito comunista cinese, ovvero a oltre 90 milioni di persone. La proposta shock entrerà mai in vigore? La guerra USA contro C ...