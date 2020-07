Troppe microplastiche nel Tirreno: la “battaglia invisibile” dei nostri mari che stiamo perdendo (Di giovedì 16 luglio 2020) C’è preoccupazione per i risultati di uno studio condotto da Greenpeace, dal Consiglio nazionale delle ricerche di Genova e dall’Università Politecnica delle Marche: nelle acque marine superficiali del Tirreno è stata riscontrata una cospicua presenza di microplastiche. Non è ancora chiaro come queste concentrazioni elevate si siano create anche in luoghi lontani da sorgenti di inquinamento. Trovate oltre 250mila particelle per chilometro quadrato in zone fortemente impattate dalla presenza umana, come la foce del Tevere e il porto di Olbia, ma anche in aree che dovrebbero risultare meno inquinate, come l’isola di Capraia: qui è stata registrata la concentrazione più alta della ricerca, con 300mila particelle per chilometro quadrato. Francesca Garaventa, referente del ... Leggi su open.online

wam_the : L’allarme di Greenpeace: troppe microplastiche in mare. Bisogna intervenire -

Ultime Notizie dalla rete : Troppe microplastiche Troppe microplastiche nel Tirreno: la “battaglia invisibile” dei nostri mari che stiamo perdendo Open Il 60% di sardine e acciughe del Mediterraneo occidentale ha microplastiche nello stomaco. Il nuovo studio

Mari sempre più inquinati: il 58% delle sardine e il 60% delle acciughe del Mediterraneo occidentale ha microplastiche nell’intestino. A stabilirlo un nuovo allarmante studio dell’Istituto di Scienze ...

Bari - PRESENTATA “SEABIN” LA PATTUMIERA DI MARE CHE RACCOGLIE LE MICROPLASTICHE

La lotta contro l’inquinamento del mare e la pulizia è uno dei punti cardine del programma sportivo e anche sociale del Circolo della Vela Bari che da anni si adopera in questo senso. E da oggi fa un ...

