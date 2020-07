Trono over, Ida Platano nuovo attacco alle sue gambe: lei si sfoga (Di giovedì 16 luglio 2020) Ida Platano, massacrata dagli hater per le sue gambe, sbotta e risponde a tono, con una storia su Instagram Tutti concentrati sulle gambe di Ida Platano Una delle protagoniste del Trono over di Uomini e Donne ha deciso di zittire una volta per tutte, chi le manda messaggi poco carini sulle sue gambe. Ida Platano, … L'articolo Trono over, Ida Platano nuovo attacco alle sue gambe: lei si sfoga proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Serenella1990l : Paolo che dà il massimo dei voti a Clizia (e lo farebbe pure se lei cucinasse una pietra a base di aria fritta) e v… - infoitcultura : Trono over | crisi tra Gemma e Sirius | parla la 70enne - infoitcultura : Trono over | Sossio e Ursula litigio in spiaggia | il video è virale - infoitcultura : 'Trono Over' | lite in spiaggia per Sossio Aruta e Ursula Bennardo | il video - IsaeChia : ‘#TronoOver’, #GiorgioManetti diventa attore: la clip (super #trash) in cui recita in inglese #uominiedonne -

Ultime Notizie dalla rete : Trono over ‘Trono Over’, Giorgio Manetti diventa attore: la clip (super trash) in cui recita in inglese Isa e Chia Uomini e Donne: ridotti gli appuntamenti settimanali?

La programmazione di Uomini e Donne, famoso programma in cui decine di coppie si sono conosciute e hanno trovato l’amore, potrebbe essere ridotta a sole due puntate settimanali. Pubbitalia 80 ha reso ...

Uomini e donne, Ida Platano splendida in costume: la dama mostra le curve sui social

Ida Platano ex concorrente del trono Over di Uomini e Donne ha fatto impazzire tutti grazie ad Instagram, dove si mostra con indosso il costume da bagno. La parrucchiera bresciana è stata la star ...

La programmazione di Uomini e Donne, famoso programma in cui decine di coppie si sono conosciute e hanno trovato l’amore, potrebbe essere ridotta a sole due puntate settimanali. Pubbitalia 80 ha reso ...Ida Platano ex concorrente del trono Over di Uomini e Donne ha fatto impazzire tutti grazie ad Instagram, dove si mostra con indosso il costume da bagno. La parrucchiera bresciana è stata la star ...