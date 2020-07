Tribunale Catania dichiara fallita Finaria la holding di Pulvirenti (Di giovedì 16 luglio 2020) Il Tribunale di Catania ha dichiarato il fallimento di Finaria, la holding che fa capo a Pulvirenti e che lo scorso marzo aveva chiesto l’ammissione al concordato in bianco. Questo potrebbe avere ripercussioni sul futuro del Calcio Catania ma non è detto che il club storico matricola 11700 possa continuare a sopravvivere. Nulla è ancora certo sull’asta per la cessione del sodalizio di via Magenta che con ogni probabilità dovrebbe saltare anche se ogni tipo di ipotesi potrebbe poi essere sconfessata dai fatti. Si attendono sviluppi nella giornata odierna. Tribunale Catania dichiara fallita Finaria la holding di Pulvirenti ... Leggi su itasportpress

Finaria: il Tribunale ha dichiarato il fallimento

Altro scossone devastante per quanto riguarda il Catania e soprattutto Finaria. Secondo quanto raccolto nelle ultime ore, infatti, il Tribunale di Catania ha dichiarato fallita la holding che fa capo ...

