Traffico Roma del 16-07-2020 ore 11:30 (Di giovedì 16 luglio 2020) Luceverde Roma bene trovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi a Roma Nord proseguono i lavori su Viale di Tor di Quinto in prossimità di via Fornaci di Tor di Quinto dove si viaggia a senso alternato nella fascia oraria dalle 9:30 alle 17 ci sono incolonnamenti a partire da Ponte Milvio Verso il raccordo da via del Foro Italico verso il centro molto trafficata la via Cassia tra il raccordo via dei Due Ponti In entrambe le direzioni sulla tangenziale verso San Giovanni code a tratti dalla Tiburtina alla rampa di ingresso per la Roma L’Aquila poi a seguire tra via Prenestina viale Castrense 2 gli incidenti segnalati sulla via Appia prima altezza dell’ aeroporto di Ciampino il secondo in zona Furio Camillo in entrambi i casi ci sono incolonnamenti per entrambe le direzioni di marcia per i dettagli di queste ... Leggi su romadailynews

virginiaraggi : A Roma continua il programma #StradeNuove. Oggi siamo nella periferia sud est, in via Appia Pignatelli. Si tratta d… - virginiaraggi : Nei mesi scorsi il programma #StradeNuove aveva interessato le principali arterie di traffico della zona sud di Rom… - arawynshope : Oggi prima lezione guida con l'istruttrice e questa mi fa buttare direttamente nel traffico di Roma PANICO - LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Via di Tor Vergata code tra Via Carlo Betocchi e Via Tuscolana > Tuscolana #Luceverde #Lazio - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 16-07-2020 ore 11:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 16-07-2020 ore 09:00 RomaDailyNews Libia: Lamorgese oggi in visita a Tripoli, incontrerà anche Sarraj

Roma, 16 lug 08:15 - (Agenzia Nova) - La ministra dell’Interno dell’Italia, Luciana Lamorgese, è attesa oggi, 16 luglio, a Tripoli, la capitale della Libia, per incontri di altissimo livello nella sua ...

Milionari e falsari di banconote da 50 euro, due veneziani arrestati

VENEZIA - Settantatré indagati complessivi, 44 dei quali raggiunti da una misura, tra cui Giovanni Bianco, 55 anni di Mestre e Luciano Cancedda 62 anni di Musile di Piave, enytrambi ai domiciliari. È ...

Roma, 16 lug 08:15 - (Agenzia Nova) - La ministra dell’Interno dell’Italia, Luciana Lamorgese, è attesa oggi, 16 luglio, a Tripoli, la capitale della Libia, per incontri di altissimo livello nella sua ...VENEZIA - Settantatré indagati complessivi, 44 dei quali raggiunti da una misura, tra cui Giovanni Bianco, 55 anni di Mestre e Luciano Cancedda 62 anni di Musile di Piave, enytrambi ai domiciliari. È ...