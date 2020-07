Tottenham, Mourinho: “Crediamo alla Champions, lotteremo fino alla fine. Kane? È incredibile” (Di giovedì 16 luglio 2020) José Mourinho orgoglioso del suo Tottenham.Il manager degli Spurs ha commentato con grande gioia la vittoria ottenuta in trasferta dalla sua squadra che lotterà fino all'ultimo per raggiungere la qualificazione in Champions League. L'allenatore portoghese, intervistato dalla BBC dopo il match di Newcastle, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni."La squadra era abbastanza stanca. Siamo stati bravi a soffrire per poter vincere, abbiamo voglia di raggiungere il nostro obiettivo. Quando ho iniziato eravamo quarti. Se non riusciremo a raggiungere la Champions League cercheremo di arrivare in Europa League, che è comunque importante. Kane? Harry è un giocatore importante, è ... Leggi su mediagol

Tottenham, Mourinho: “A Klopp e Guardiola non chiedete nulla sulle scelte tecniche”

Il solito José Mourinho. L’allenatore del Tottenham nel corso di una conferenza stampa ha risposto in maniera piccata a una domanda innocua legata ad alcune scelte tecniche del tecnico portoghese nel ...

