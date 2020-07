Toscani fa di nuovo il 'lecchino': ​"Luciano Benetton persona onesta" (Di giovedì 16 luglio 2020) Francesco Curridori  Toscani difende i Benetton Oliviero Toscani licenziato Lite Toscani-Benetton videoToscani offende i venetiOliviero Toscani non perde l'occasione di difendere a spada tratta i suoi ex datori di lavoro. Il noto fotografo di sinistra, da sempre dalla parte dei poteri forti (i Benetton) Oliviero Toscani non si fa sfuggire d'essere protagonista dell'ennesima boutade. Dopo il crollo del Ponte Morandi e la morte di 43 vittime, proprio all'indomani dell'accordo che estrometterà (pur con molti dubbi) i Benetton dalla gestione delle autostrade, il noto fotografo non perde l'occasione di difendere a spada tratta i suoi ex datori di lavoro. "Conosco ... Leggi su ilgiornale

RobertaDowney7 : RT @AqtrOfficial: Floop campagna elettorale: i leghisti toscani non vogliono Salvini nelle piazze, perché 'Senza di lui c'è più gente'. P… - RobertoLocate14 : RT @AqtrOfficial: Floop campagna elettorale: i leghisti toscani non vogliono Salvini nelle piazze, perché 'Senza di lui c'è più gente'. P… - AqtrOfficial : Floop campagna elettorale: i leghisti toscani non vogliono Salvini nelle piazze, perché 'Senza di lui c'è più gente… - Larsenalea : @nzingaretti Ma l'ha presa poi la palla il bambino autistico? Andranno sul nuovo ponte di genova a farsi la foto co… - infoitinterno : Il Covid infetta altri 5 toscani, un nuovo decesso -